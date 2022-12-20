Вашингтон, 20 декабря, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Секретариат ОНН не уступать давлению Запада и не поддерживать «расследование» в рамках резолюции 2231 о якобы применяемых Россией беспилотниках из Ирана.

Council.gov.ru Василий Небензя

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«Хотим вновь отметить, что любые результаты псевдорасследований «ячейки 2231» с юридической точки зрения ничтожны. При этом ссылки на якобы установившуюся практику проведения инспекций нерелевантны — повторение нарушений прецедента создавать не может», — заявил на заседании Совбеза ООН 19 декабря Василий Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани напомнил коллегам о том, что поставки оружия из его страны в Россию уже как два года не запрещались.