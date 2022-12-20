Запад искажает причины выхода США из обсуждения иранской ядерной программы
Небензя заявил, что Запад искажает причины выхода США из обсуждения иранской ядерной программы
Нью-Йорк, США, 20 декабря, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Искажённой пытаются представить картину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) на Западе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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По словам Небензи, выход США из обсуждения этого вопроса стал причиной проблем Совместного всеобъемлющего плана действий. Между тем, в докладе генсекретаря ООН по выполнению резолюции Совета Безопасности поведение США подаётся как равнозначное действиям Ирана, подчеркнул постпред России в ООН.
Небензя также сожалеет, что не указал прямо «на всем известную первопричину нынешних проблем с СВПД», которой он считает выход США из «сделки» и нарушение американской стороной положений договорённостей о сотрудничестве. Постпред РФ также настаивает на дискриминационных мерах, которые Вашингтон применил к Тегерану.
Как сообщало ИА REGNUM, Василий Небензя 19 декабря опроверг информацию об использовании иранских беспилотников российскими военнослужащими. Такие утверждения он назвал безосновательными.