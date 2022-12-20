Нью-Йорк, США, 20 декабря, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Искажённой пытаются представить картину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) на Западе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

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«В целом складывается впечатление, что и генсекретарь ООН, и наши западные коллеги сейчас стремятся максимально «заретушировать» факт одностороннего выхода Вашингтона из СВПД в 2018 году, что создает искаженную картину, будто бы «сделка» то ли начала разваливаться сама собой, то ли — что ещё более абсурдно — что в её «пробуксовке» изначально виноват Тегеран», — отметил он.

По словам Небензи, выход США из обсуждения этого вопроса стал причиной проблем Совместного всеобъемлющего плана действий. Между тем, в докладе генсекретаря ООН по выполнению резолюции Совета Безопасности поведение США подаётся как равнозначное действиям Ирана, подчеркнул постпред России в ООН.

Небензя также сожалеет, что не указал прямо «на всем известную первопричину нынешних проблем с СВПД», которой он считает выход США из «сделки» и нарушение американской стороной положений договорённостей о сотрудничестве. Постпред РФ также настаивает на дискриминационных мерах, которые Вашингтон применил к Тегерану.

Как сообщало ИА REGNUM, Василий Небензя 19 декабря опроверг информацию об использовании иранских беспилотников российскими военнослужащими. Такие утверждения он назвал безосновательными.