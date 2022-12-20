В России за 9 месяцев у клиентов банков похитили более 10 млрд рублей
Банк России заблокировал больше сотни тысяч телефонных номеров мошенников
Москва, 20 декабря, 2022, 05:17 — ИА Регнум. По инициативе Банка России в ноябре заблокировано рекордное количество телефонных номеров мошенников. Всего сообщается о более 110 тысячах.
Prokuror-kaluga.ru
Телефонные мошенники
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Специалисты отмечают, что такого числа выявленных мошенников за один месяц ещё не было. За девять месяцев 2022 года у клиентов банков похищено разными способами более 10 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники, звонящие в Москву, начали представляться сотрудниками ФСБ России и склонять граждан к совершению терактов.