Москва, 20 декабря, 2022, 05:17 — ИА Регнум. По инициативе Банка России в ноябре заблокировано рекордное количество телефонных номеров мошенников. Всего сообщается о более 110 тысячах.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Читайте также: Мошенники с Украины стали представляться сотрудниками ФСБ России

Специалисты отмечают, что такого числа выявленных мошенников за один месяц ещё не было. За девять месяцев 2022 года у клиентов банков похищено разными способами более 10 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники, звонящие в Москву, начали представляться сотрудниками ФСБ России и склонять граждан к совершению терактов.