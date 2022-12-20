Москва, 20 декабря, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Из США в Германию в ходе Второй мировой войны тайно пересылали миллиарды. Так фашистский режим накачивали деньгами, следует из документов, рассекреченных Службой внешней разведки России (СВР).

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По материалам пятого отдела главного управления государственной безопасности НКВД СССР, финансовые операции с целью поддержки Германии осуществляли американские государственные деятели, указано в документе, опубликованном на сайте президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента РФ.

«Во всех американских газетах было напечатано сообщение о беседе сэра Роберта Хадсона (занимал пост министра внешней торговли Великобритании) с германским экономическим советником Вольхатом по вопросу о предоставлении Англией пятимиллиардного займа Германии», — следует из документа. Осуществить такой крупный транш Британии помогали США.

Сведения о попытке скрыть эту информацию были получены советской разведкой в 1939 году.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер фашистской Германии Адольф Гитлер в 1933 году собирался устроить переворот в СССР. Соответствующие документы опубликовала Служба внешней разведки России (СВР).