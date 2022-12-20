Краснодар, 20 декабря, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом не смог найти покупателя на актив региона — пакет акций АО «Отель «Звездный», управляющий одноимённым отелем в Сочи. На тендер с начальной ценой более 1,932 млрд рублей не поступило ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

Комиссия решила признать аукцион по лоту не состоявшимся «в связи с отсутствием заявок претендентов на участие в аукционе».

Напомним, на продажу был выставлен пакет из 50% + 1 акция от общего количества, что составляло 4 205 056 обыкновенных именных акций. Стартовал тендер с ценой 1 932 286 000 рублей, став третьей попыткой продать актив. Предыдущие тендеры, также объявленные в 2022 году, не состоялись по тем же причинам, что и декабрьский.