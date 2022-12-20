Москва, 20 декабря, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Производственными мощностями компаний, которые перестали производить автомобили в России, предложил попользоваться заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов (ЛДПР). Он считает возможным продать эти предприятия китайским производителям.

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«Многие иностранные компании-производители автомобилей оставили свои производственные мощности в России. В связи с этим предлагается часть производств продать китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей», — сказал депутат РИА Новости.

Он также инициирует предоставление льгот жителям России при покупке новых автомобилей, произведённых в стране. По мнению Бориса Чернышова, это поможет стимулировать продажи отечественных авто и снизить спрос на машины европейских марок.

Как сообщало ИА REGNUM, находящийся в простое с марта 2022 года петербургский завод южнокорейского автомобильного концерна Hyundai объявил сотрудникам о скором начале массовых сокращений. Также стало известно о предстоящей консервации предприятия, которое было вторым в России по объёмам выпуска легковых автомобилей после «АвтоВАЗа».