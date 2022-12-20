Москва, 20 декабря, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РБК предположил, что курс рубля ослабнет «в разумных пределах», если мировая экономика избежит рецессии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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По мнению эксперта, курс российского рубля может опуститься до 75 рублей за доллар и евро. При глобальной рецессии и падении цен на нефть до $40–45 за баррель хотя бы на полгода, курс доллара поднимется до 80–85 рублей.

«Положительное сальдо торгового баланса сократится вдвое и вернётся к значениям, которые были до 2022 года. Это неизбежно повлияет на рубль, поскольку никто — ни Центральный банк, ни правительство — его искусственно двигать не будет. Это будет естественное ослабление рубля», — сказал Михаил Задорнов.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал агентству «Прайм», какую валюту выгоднее покупать в 2023 году. По его мнению, жителям России не стоит рисковать, вкладываясь в доллары или евро.