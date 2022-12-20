Москва, 20 декабря, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России не смог доказать необходимость взыскания более 114 млн рублей с компании «Техносервъ А/С», которая выступала исполнителем по IT-контрактам. Решение судьи Гусенкова ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

В материалах спора пока обнародована только результативная часть вердикта по делу «о взыскании денежных средств в размере 114 845 074 руб. 20 копеек».

«В удовлетворении иска отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд», — отмечается в материалах суда.

Напомним, спор слушался с октября 2022 года. Компания «Техносервъ А/С» учреждена в 2002 году. По данным базы «Контур. Фокус», выручка 2021 года составила 196,9 млн рублей, чистый убыток — 178,4 млн рублей. Ранее АО связывали с одним из братьев-банкиров Ананьевых, но на сегодня эти связи не подтверждаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года с АО в пользу Минобороны России было взыскано более 32 млн рублей неустойки. Истец изначально настаивал на взыскании почти 342 млн рублей.