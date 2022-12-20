Погранслужба США теряет сотрудников из-за притока мигрантов
Член погранслужбы США заявил, что пограничники увольняются из-за притока мигрантов
Вашингтон, 20 декабря, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Отмена нормы о высылке мигрантов стала причиной увольнений из пограничной службы США. Люди отказываются от работы из-за ажиотажа на границе, сообщил вице-президент национального совета пограничной службы Крис Кабрера в интервью РИА Новости.
Читайте также: Американские власти готовы пускать в страну больше иммигрантов
Оскар Лисер, мэр города Эль-Пасо в США возле границы с Мексикой, объявил чрезвычайное положение из опасений резкого роста числа мигрантов, которым негде жить. Ранее о катаклизме по этой причине предупреждал экс-президент страны Дональд Трамп.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря министерство внутренней безопасности (МВБ) США объявило, что в страну может быть допущено гораздо больше иммигрантов, чем это было в предыдущий период времени.