Вашингтон, 20 декабря, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Отмена нормы о высылке мигрантов стала причиной увольнений из пограничной службы США. Люди отказываются от работы из-за ажиотажа на границе, сообщил вице-президент национального совета пограничной службы Крис Кабрера в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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Оскар Лисер, мэр города Эль-Пасо в США возле границы с Мексикой, объявил чрезвычайное положение из опасений резкого роста числа мигрантов, которым негде жить. Ранее о катаклизме по этой причине предупреждал экс-президент страны Дональд Трамп.

«Если вы посмотрите на количество людей, уходящих на пенсию: как только такое право появляется у человека, он сразу бежит за дверь, никто не хочет задерживаться. И конца этому не представляется», — отметил Крис Кабрера.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря министерство внутренней безопасности (МВБ) США объявило, что в страну может быть допущено гораздо больше иммигрантов, чем это было в предыдущий период времени.