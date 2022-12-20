Москва, 20 декабря, 2022, 04:11 — ИА Регнум. До 84,4 тыс. рублей в месяц смогут получать россияне, которые окажутся на больничном. В стране изменили порядок таких выплат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Фонда социального страхования РФ.

Цитата из т/с «Обычная женщина» реж Борис Хлебников. 2018. Россия В больничном коридоре

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На максимальные выплаты смогут претендовать те, кто отработал более восьми лет. Для них сумма в сутки может достигать порядка 2,7 тыс. рублей. Такие сотрудники смогут получать выплаты по болезни в таком же размере, как заработную плату, но не выше приведённых ранее сумм.

«Методика расчёта остаётся прежней — оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет- пособие составляет 80%», — отметили в Фонде социального страхования России.

С 2023 году также вводятся оплаты по больничному для тех, кто трудоустроен по договору ГПХ. Для них больничный будет оплачиваемым только в том случае, если сумма страховых выплат на сотрудника не превышала стоимости страхового года (4 833,72 рубля). Порядок начисления выплат будет таким же.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как жителям Нижегородской области предоставили возможность дистанционно оформлять больничные листы, некоторые несознательные граждане стали делать это ради отдыха в течение недели.