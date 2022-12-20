Тегеран, 20 декабря, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани напомнил коллегам о том, что поставки оружия из его страны в Россию уже как два года не запрещались.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

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«Я бы хотел коснуться беспочвенных обвинений о том, что Иран передал России беспилотники, якобы в нарушении резолюции 2231. Запрет, касающийся оружия, прекратил действовать 18 октября 2020 года. А значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к резолюции 2231», — цитируют СМИ Иравани.

Как сообщало ИА REGNUM, секретариат ООН будет изучать и дальше информацию о том, что якобы Иран поставлял в Россию беспилотники для использования в спецоперации. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН 19 декабря заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Ди Карло.