Москва, 20 декабря, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Лидер фашистской Германии Адольф Гитлер в 1933 году собирался устроить переворот в СССР. Соответствующие документы опубликовала Служба внешней разведки России (СВР).

Адольф Гитлер

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«Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера все волжские немцы переселятся в Белоруссию», — говорится в документе Иностранного отдела ОГПУ СССР.

Белоруссию Германия планировала подвергнуть индустриализации и постепенному аншлюсу. Сначала Белоруссия должна была подчиниться российскому государственному режиму и уже потом перейти в ведение немецких властей и стать частью страны.

Как сообщало ИА REGNUM, договор между СССР и Германией был последним из всех подписанных другими европейскими странами, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Исторические документы, свидетельствующие о договорах разных стран Европы с Гитлером, глава российского государства представил в Санкт-Петербурге на заседании глав стран СНГ.