Москва, 20 декабря, 2022, 03:40 — ИА Регнум. В программу школьных уроков «Разговоры о важном» войдёт и тема нового российского движения молодёжи — «Движение первых». Об этом, подводя итоги первого съезда, сказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Бречалов на встрече со школьниками и молодыми специалистами

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По словам Новикова, вполне реально в 2023 году один из уроков «Разговоров о важном» посвятить новому «Движению первых» — школьников нужно познакомить с целями, задачами сообщества.

Дети из всех регионов РФ выбрали ценности, миссию и направления деятельности. Они проголосовали за миссию, 12 направлений работы и 11 общих ценностей.

«Ребята взяли на себя обязательства разделять и защищать общие ценности, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников — «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в движении», «Быть первыми», — сказал председатель правления Движения Григорий Гуров.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате третьего голосования участники съезда Российского движения детей и молодёжи выбрали название «Движение первых».