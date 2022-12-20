Москва, 20 декабря, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал агентству «Прайм», какую валюту выгоднее покупать в 2023 году. По его мнению, жителям России не стоит рисковать, вкладываясь в доллары или евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

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Такую рекомендацию эксперт объяснил нестабильностью геополитической обстановки. Он в принципе советует не покупать валюту недружественных стран, в том числе из-за санкций. Желающим всё же приобрести валюту в 2023 году Владислав Антонов рекомендовал покупать юани.

Что касается курса рубля, то он неплохо держится, хоть и демонстрировал падение к концу 2022 года, отметил аналитик. По его мнению, стоимость доллара вряд ли превысит 72 рубля, евро — 75 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России есть смысл делать накопления в долларах и евро только в нескольких случаях — туризм или покупка недвижимости за рубежом, ранее заявлял профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.