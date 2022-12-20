Нагасаки, Япония, 20 декабря, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Японская пресса сообщила, что власти страны и США обсуждают возможность поездки президента Джо Байдена в Нагасаки, на который в 1945 году американцы скинули атомную бомбу и стёрли город с лица Земли.

varvara.wordpress.com Статуя мира в Нагасаки

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Отмечается, что американский президент будет первым действующим главой США, который посетит Нагасаки.

Делегация США приедет в Японию лишь после тщательной подготовки сторон к визиту.

Как сообщало ИА REGNUM, японский суд отклонил иск к правительству страны о возмещении ущерба и финансовой поддержке, поданный детьми выживших после атомной бомбардировки Нагасаки жителей города.