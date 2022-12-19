Вашингтон, 20 декабря, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Использование американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине будет обходиться слишком дорого. Об этом заявил ветеран морской пехоты США Марк Канчиан изданию Daily Mail.

Darkone ЗРК Patriot

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Он указал на уязвимость этого вооружения из США в сравнении с российскими беспилотниками. Дорого стоят как сами американские ЗРК (порядка 10 млн долларов), так и снаряды к ним (около 4 млн долларов).

Ещё одной проблемой эксперт назвал отсутствие в вооружённых силах Украины специалистов, которые смогли бы использовать комплексы Patriot. Такие кадры необходимо подготавливать или привозить из США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден одобрит передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, отмечалось ранее в The Washington Post.