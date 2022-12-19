Киев, 20 декабря, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Главком ВСУ Валерий Залужный призвал президента Украины Владимира Зеленского ужесточить наказание для дезертиров. Подписать соответствующий закон он попросил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают её соблюдения, а «отказники» могут оплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием, это несправедливо», — обосновал Залужный.

Главком добавил, что потери растут, есть проблемы в армии, с которыми уже трудно справляться.

Как сообщало ИА REGNUM, в рядах ВСУ участились случаи дезертирства, употребления наркотиков и алкоголя. Что касается украинского общества в целом, напряжение в нём растёт.