Лондон, 20 декабря, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Более четверти видов представителей флоры и фауны могут перестать существовать к 2100 году при худшем развитии событий, к 2050 году — около десяти процентов. Таков прогноз учёных из Европы и Великобритании, сообщила газета Daily Mail.

Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН Олень со спутниковым ошейником

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Причиной вымирания растений и животных называют глобальное потепление и чрезмерную эксплуатацию природных ресурсов планеты. По усреднённому варианты развития событий в 2100 году природа потеряет около 13% видов.

Прогноз был составлен на основании компьютерного моделирования более 15 тыс. пищевых цепочек. Как ожидается, вымирание будет происходить из-за зависимости одних видов от других. Часть хищников погибнут из-за того, что вымрут виды животных, которыми они питались. Планета потеряет наиболее уязвимых представителей флоры и фауны. Учёные считают, что ранее масштабность этой проблемы не была оценена в полной мере.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 40 лет ледовитость Арктики драматически уменьшилась, а Антарктика демонстрирует более стабильную ситуацию, заявлял в ноябре директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.