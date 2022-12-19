Москва, 20 декабря, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России есть все основания не доверять европейским политикам. Речь идёт о бывшем канцлере ФРГ Ангеле Меркель, которая ранее говорила, что Минские договоренности были попыткой дать Украине время на вооружение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Читайте также: Слова Меркель о Минских соглашениях возмутили бывшего вице-канцлера Австрии

По мнению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина очевидно отсутствие взаимного доверия.

«Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо отсутствие взаимного доверия. И, конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять», — цитируют «Известия» Дмитрия Пескова.

Как сообщало ИА REGNUM, слова Меркель о целях Минских соглашениях назвал пугающими и подрывающими доверие к словам политиков стран Европы бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.