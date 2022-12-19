Донецк, 20 декабря, 2022, 02:09 — ИА Регнум. По предварительной информации обстрел Донецкого клинического территориального медицинского объединения в Калининском районе города вёлся ракетами EXP-122, которые киевский боевики получили из Словакии. Об этом заявила замруководителя представительства Совместного центра по контролю и координации вопросов в ДНР Наталья Шуткина.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

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«Судя по характеру повреждений 10-го корпуса ДоКТМО, предположительно, обстрел производился ракетами повышенной ударной силы ЕХР-122, произведенными и переданными Словакией», — отметила она.

Ранее сообщалось о попадании в центр города от 15 до 21 ракеты. Изначально предполагалось, что они были выпущены из РСЗО «Град». В результате ударов повреждены корпус больницы, детский сад, дома и автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрел шёл вечером 19 декабря.