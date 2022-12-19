Донецк, 20 декабря, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Эксперты-военкоры из Донецка заявили, что после очередного обстрела города боевиками ВСУ 18 декабря есть разрушения, которые не характерны для повреждений от снарядов реактивных систем залпового огня «Град».

Представительство ДНР в СЦКК Последствия обстрела ВСУ Донецка

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Рядом с больницей им. Калинина, куда упал снаряд, в земле видны глубокие следы.

«От подземного взрыва выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации. Также вблизи разрушены гаражи, а характер разрушений — нетипичный для обстрелов обычными снарядами из РСЗО «Град», — заключили военкоры в телеграм-каналах.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет 19 декабря возбудил уголовное дело по факту обстрела больницы в Донецке. Снаряды противника попали в крышу и окно здания. Есть жертвы.