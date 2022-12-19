Прага, 20 декабря, 2022, 01:58 — ИА Регнум. В Совете Евросоюза согласовали временный механизм по установлению лимита цен на газ. Установленное ограничение будет динамическим, сообщили в Совете ЕС 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Для установления лимита к индикативной цене газа на мировых рынках будут прибавлять 35 евро. Если сумма будет превышена, сделку запретят. Общая цена по контракту на месяц на газовом хабе TTF не должна быть выше 180 евро за мегаватт-час, следует из сообщения. Этот уровень согласован министрами энергетики европейских стран.

Новый ограничительный механизм будет действовать 20 дней и может быть аннулирован в случае, если не понадобиться за это время, так как стоимость газа будет ниже три дня подряд. Цель нововведений — предотвратить необоснованные скачки цен на топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, «потолок цен» на газ намерены ввести с 15 февраля 2023 года, в случае, если цена будет превышать ограничения.