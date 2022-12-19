Минск, 20 декабря, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично проводил Владимира Путина в аэропорту Минска, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

Читайте также: Путин заявил о согласованности с Лукашенко в вопросах энергопоставок

По завершении всех запланированных мероприятий в рамках визита президента России в Белоруссию Лукашенко проводил Путина до трапа самолёта в аэропорту.

«Визит президента России завершен», — отметили авторы канала.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин, подводя итоги переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко подтвердил, что достигнуты договоренности о ценах на российский газ.