Москва, 20 декабря, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал обстановку в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях «крайне сложной» и отметил работу органов безопасности в новых регионах РФ. Видеообращение с поздравлением работников органов безопасности с профессиональным праздником опубликовано на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Поздравляя с профессиональным праздником сотрудников органов безопасности, российский лидер не обошёл вниманием и новые регионы. Путин отметил, что обстановка в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях сложная.

«Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг — сделать всё необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод», — сказал президент.

Владимир Путин заверил, что Россия и дальше будет укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке после обстрела 19 декабря повреждены корпус больницы, детский сад, жилые дома и автомобили.