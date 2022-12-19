Москва, 20 декабря, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 19 декабря опроверг информацию об использовании иранских беспилотников российскими военнослужащими. Такие утверждения он назвал безосновательными.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

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«Эти обвинения носят абсолютно надуманный, искусственный характер», — заверил Небензя.

Он также подчеркнул, что Москва не видит препятствий для дальнейшей работы по восстановлению соглашений с Тегераном по иранской ядерной программе. Тормозят это только обвинения в адрес России об использовании беспилотников из Ирана. Такие утверждения Небензя назвал попыткой надавить на Иран, которые мешают восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и угрожают уже достигнутым договорённостям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Василий Небензя констатировал на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, что российский военно-промышленный комплекс в полной мере справляется со своими задачами и не нуждается в поставках вооружения из Ирана.