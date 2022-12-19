Донецк, 20 декабря, 2022, 01:06 — ИА Регнум. В Луганской и Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях, вернувшихся в состав России осенью 2022 года, появились региональные управления Роспотребнадзора. Соответствующий приказ подписала 19 декабря глава ведомства Анна Попова.

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

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«Документом предусмотрено создание четырех новых управлений — управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике, управления по Луганской Народной Республике, управления по Запорожской области и управления по Херсонской области», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Поясняется, что территориальные подразделения уже сформированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о порядке наследования в регионах, вернувшихся в 2022 году в состав страны. Закон был принят Госдумой 13 декабря.