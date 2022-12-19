Москва, 20 декабря, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Более 50 хитов, популярных в 2000-х годах, услышат в новогоднюю ночь зрители Первого канала. Концерт анонсировала пресс-служба телеканала.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

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«Новогодняя ночь на Первом — «Двадцать лет спустя» 31 декабря в 22:22 до и после боя курантов», — отметили на телеканале.

Выступать будут в том числе Григорий Лепс, Лолита, Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин, Вячеслав Бутусов, Елена Ваенга, Владимир Пресняков, Глюкоза, «Блестящие», МакSим, «Иванушки», «Руки вверх», «Дискотека Авария», «Uma2rman», «Город 312», «Гости из будущего», «Любэ» и «Корни».

Съёмки уже начались.

Как сообщало ИА REGNUM, ёлка высотой 27 метров была срублена 12 декабря для празднования Нового года в Московском Кремле. Подходящее дерево выбирали в течение нескольких месяцев и нашли в Волоколамском городском округе Подмосковья.