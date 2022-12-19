Москва, 20 декабря, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников органов безопасности с их профессиональным праздником, поручил спецслужбам вести системно и наступательно борьбу с терроризмом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства напомнил спецслужбам, что под их постоянным контролем должны находиться места массового пребывания людей, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура.

Внимание сотрудников органов контрразведки Путин обратил на необходимость жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. Президент призвал усилить работу пограничников.

«Нельзя ослаблять внимания и на таком важном участке, как борьба с экстремизмом. Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, — это прямая угроза внутреннему единству нашего общества. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб», — подчеркнул Путин в своём обращении.

Президент особо отметил вклад в укрепление безопасности страны ветеранов спецслужб. Путин поблагодарил за работу сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ.

Отдельно глава государства выделил работу подразделений органов безопасности в новых регионах страны — Донецкой и Луганской Народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«На вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг — сделать всё необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод», — обратился к сотрудникам спецслужб Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном наказании за диверсии и диверсионные сообщества, санкциях за пропаганду и оправдание диверсий.