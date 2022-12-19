Киев, 20 декабря, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Бойцы оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики «Каскад» взяли в плен украинских боевиков. Об этом они сообщили в своём телеграм-канале.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

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Судя по опубликованному видео, в плен взято более десяти укронацистов. Подробностей в сообщении нет.

«Пачка пленных хохлов», — подписано в сообщении ОБТФ «Каскад».

Как сообщало ИА REGNUM, большинство вернувшихся из плена киевских боевиков военнослужащих Луганской Народной Республики рассказали, что к ним применялось физическое насилие.