Бойцы ДНР взяли в плен «пачку» боевиков ВСУ
Киев, 20 декабря, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Бойцы оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики «Каскад» взяли в плен украинских боевиков. Об этом они сообщили в своём телеграм-канале.
Министерство обороны России
В зоне проведения СВО
Читайте также: Вернувшиеся из киевского плена военные ЛНР рассказали о пытках
Судя по опубликованному видео, в плен взято более десяти укронацистов. Подробностей в сообщении нет.
«Пачка пленных хохлов», — подписано в сообщении ОБТФ «Каскад».
Как сообщало ИА REGNUM, большинство вернувшихся из плена киевских боевиков военнослужащих Луганской Народной Республики рассказали, что к ним применялось физическое насилие.