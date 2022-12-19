Минск, 20 декабря, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко подтвердил, что достигнуты договоренности о ценах на российский газ. Для обеих строн достигнуты выгодные решения, сообщил журналистам российский лидер.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

Читайте также: Лукашенко: цена на российский газ для Белоруссии будет фиксированная

Отмечается, что Белоруссия нефть и газ получат из России на выгодных условиях.

«Будем считать, что все основные параметры, в том числе и чувствительные в сфере энергетики, согласованы», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко на переговорах с Путиным заявил, что цена на российский газ на 2023 год для Белоруссии будет фиксированная и выгодная.