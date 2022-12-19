Вашингтон, 20 декабря, 2022, 00:10 — ИА Регнум. Если объёмы оказания помощи России со стороны Белоруссии будут увеличены, страну ждут дополнительные санкции. Соответствующее предупреждение высказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 19 декабря.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

Читайте также: В США не наблюдают усиления поддержки Белоруссией спецоперации России

По его словам, в Вашингтоне намерены следить, будет ли Белоруссия увеличивать поддержку России в связи с конфликтом на Украине.

«Если мы увидим это, увидим потенциал для этого, то дадим пропорциональный ответ путём введения дополнительных мер», — подчеркнул Нед Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне не заметили каких-то особых признаков усиления поддержки Белоруссией спецоперации России на территории Украины. Страны сотрудничали ещё до начала конфликта Киева с Москвой.