Донецк, 19 декабря, 2022, 23:35 — ИА Регнум. В Донецке после обстрела повреждены корпус больницы, детский сад, жилые дома и автомобили. Предварительные данные о повреждениях опубликовал в своём телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Представительство ДНР в СЦКК Обстрел Донецка

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«По предварительным данным, попадания в один из корпусов больницы Калинина и детский сад. Повреждены дома и автомобили в Калининском районе», — написал он.

В соцсетях опубликовано видео, на котором зафиксированы взрывы в центре Донецка. Камера видеонаблюдения сняла более десяти вспышек.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 15 ракет были выпущены киевскими боевиками по Донецку вечером 19 декабря. Предполагается, что центр города обстреляли из РСЗО «Град».