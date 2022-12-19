Донецк, 19 декабря, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Не менее 15 ракет были выпущены киевскими боевиками по Донецку вечером 19 декабря. Предполагается, что центр города обстреляли из РСЗО «Град».

Официальный сайт ДНР Последствия обстрела

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От обстрела пострадали здания в Калининском районе города. Взрывы раздавались на проспекте Ильича. Повреждена больница. По разным данным в центр Донецка ВСУ отправили от 15 до 21 ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря из-за обстрела повреждения получил жилой многоквартирный дом в Донецке. Здание было подорвано снарядом, выпущенным из ракетной системы залпового огня (РСЗО) киевскими боевиками.