Киев, 19 декабря, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Укронацисты, специально взорвавшие дамбу на реке Ирпень в Киевской области весной этого года «с целью обороны», принесли вред местному населению. Люди остались без урожая и с затопленными подвалами. Об этом сообщает обозреватель «Страна. ua» Влад Бовтрук.

Цитата из видео «Украинские нацисты бьют по мирным кварталам» ВСУ

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Бовтрук пишет, что из-за действий ВСУ жители села Демидов лишились запасов в погребах — они затоплены, в домах плесень, стены трескаются, а вода в колодцах оказалась непригодной для питья.

«Когда вода замёрзнет, лёд разорвёт абсолютно всё», — говорят сельчане, добавляя, что местные власти ничего для исправления ситуации не предпринимают.

ВСУ уже пожалели о такой «обороне».

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный удар ВСУ по дамбе Каховской ГЭС не привёл к критическим разрушениям, заявил Руслан Агаев, представитель администрации Новокаховского городского округа.