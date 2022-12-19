Киев, 19 декабря, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Растёт дефицит электроэнергии в Киеве. 19 декабря он достиг 50%, заявил мэр города Виталий Кличко.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Кличко

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По его словам, наиболее сильно от перебоев с электричеством страдают жители Оболонского, Подольского и Деснянского районов города. Без отопления вынужденно остаются порядка 3% жителей Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря несколько взрывов прогремели в двух районах города Киева.