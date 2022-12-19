Мэр Киева констатировал усугубление проблемы нехватки электричества
Кличко заявил, что дефицит электроэнергии в Киеве вырос и достиг 50%
Киев, 19 декабря, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Растёт дефицит электроэнергии в Киеве. 19 декабря он достиг 50%, заявил мэр города Виталий Кличко.
ВАДИМ ЧУПРИНА
Виталий Кличко
Читайте также: Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в двух районах города
По его словам, наиболее сильно от перебоев с электричеством страдают жители Оболонского, Подольского и Деснянского районов города. Без отопления вынужденно остаются порядка 3% жителей Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря несколько взрывов прогремели в двух районах города Киева.