Минск, 19 декабря, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия продолжат готовить экипажи для управления самолётами, которые будут доставлять специальные боеприпасы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 декабря журналистам.

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«Белоруссия вместе с Россией готовит экипажи, чтобы управлять самолётами, несущими специальные боеприпасы», — сказал глава Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что поддерживает Лукашенко в продолжении подготовки экипажей боевых самолётов белорусской армии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью (ядерными боеголовками).

«Такая форма сотрудничества не наше изобретение — США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий», — добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в разы выросло производство ракетных комплексов «Искандер», заявил замглавы «Ростеха» Владимир Артяков.