Вашингтон, 19 декабря, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Министерство юстиции США получило рекомендации от следственного комитета Конгресса страны касаемо дела бывшего американского президента Дональда Трампа. Рекомендовано предъявить ему уголовные обвинения по трём пунктам.

Gage Skidmore Трамп

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Соответствующее предложение было одобрено в комитете Конгресса 19 декабря. Экс-главу государства уличили в организации мятежа, создании помех деятельности государственных органов и сговоре с целью введения в заблуждение правительства США.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент США Дональд Трамп отрицает, что признавал ответственность за штурм Капитолия. Его сторонники ворвались в здание Конгресса в январе 2021 года. Они были намерены сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.