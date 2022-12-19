Будапешт, 19 декабря, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Председатель Европарламента Роберта Метсола заверила, что Румыния и Болгария скоро будут включены в Шенгенское пространство. Заявление она сделала в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте 19 декабря.

Manolo Gómez Шенген

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«Перенос присоединения был ошибочным решением. Нет никакой оправданной причины, чтобы не принимать Румынию и Болгарию в Шенгенское пространство, потому что все условия для присоединения выполнены, и тогда вопрос должен быть решен, и нужно идти дальше. Мы должны настаивать, чтобы этот вопрос был решен в 2023 году», — пояснила Метсола журналистам.

Заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенскому пространству были отклонены 8 декабря на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия (ЕК) поддерживает присоединение Румынии к Шенгенской зоне. Об этом 17 декабря заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.