Валлетта, Мальта, 19 декабря, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Официальное письмо с приглашением выступить в Европарламенте направлено владельцу соцсети Twitter Илону Маску от главы законодательного органа Роберты Метсолы. Мультимиллионера просят разъяснить действия руководства компании, сообщило издание Politico.

Brian Solis Илон Маск

Читайте также: Илон Маск сообщил, что не имеет собственного дома

Илону Маску предлагают публично и откровенно обменяться мнениями с европейскими законодателями. От бизнесмена ждут пояснений. Адресованное ему письмо было отправлено Робертой Метсолой 19 декабря.

В ноябре депутаты попросили главу Европарламента провести слушания с участием Илона Маска с целью прояснения его планов и действий, некоторые из которых «вызывают беспокойство».

Как сообщало ИА REGNUM, руководство компании Twitter находится в поисках новых инвестиций в связи с существенным оттоком рекламодателей и приближением сроков выплат по долгам.