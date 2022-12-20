Москва, 20 декабря, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы в 2023 году в соответствии с графиком завершат строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания в рамках масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Уже выполнено порядка 90% всего объёма работ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 декабря заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Комплекс городского хозяйства Москвы В Москве завершается модернизация Люберецких очистных сооружений

«В настоящее время ведем строительство дополнительного блока ультрафиолетового обеззараживания мощностью 1 млн кубометров в сутки, через него будет проходить уже очищенная вода перед выпуском в Москву-реку», — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что новый объект дополнит существующие аналогичные сооружения, которые очищают воду перед возвращением в реку Пехорку.

«Возведено здание нового блока, проложены подводящие и отводящие каналы, завершается монтаж инженерных систем, отделка внутренних помещений, установлены системы ультрафиолетового обеззараживания на основе модулей УФ-ламп», — пояснил Бирюков.

По его словам, благодаря проводимой реконструкции возвращаемая в природу вода по ряду ключевых показателей уже чище речной.