Минск, 19 декабря, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным в расширенном составе заявил, что цена на российский газ на 2023 год для Белоруссии будет фиксированная и выгодная.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Базу создали с президентом с коллегами для будущего рывка вперёд. И мы его совершим», — сказал Лукашенко на встрече с Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни населения обеих стран, заявил 19 декабря Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко.