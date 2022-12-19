Минск, 19 декабря, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни населения обеих стран, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

gov. by Переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. president.

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Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия вместе строят Союзное государство. Он отметил, что экономическая интеграция двух государств направлена на обеспечение устойчивого хозяйственного роста и повышение уровня жизни граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, на боевое дежурство в Белоруссии поставлены С-400 и «Искандер», переданные Россией, об этом 19 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.