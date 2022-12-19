Минск, 19 декабря, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии на переговорах в Минске обсуждали экономику, военно-техническое сотрудничество и ситуацию в мире, рассказал на пресс-конференции Владимир Путин.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Вопросы были рассмотрены «в деловом и позитивном ключе», отметил президент.

«Наши страны — ближайшие союзники, стратегические партнеры, сотрудничество развивается на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что общение с Лукашенко будет продолжено в ходе рабочего ужина.

Как сообщалось ранее, 19 декабя Владимир Путин прибыл в Минск с однодневным визитом. Президенты России и Белоруссии провели переговоры в расширенных составах, с участием министров, а также в формате один на один.