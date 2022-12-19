Минск, 19 декабря, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Слухи о возможном «поглощении» Белоруссии Россией не имеют под собой никакой почвы, заявил 19 декабря на пресс-конференции в Минске президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Россия не заинтересована в том, чтобы кого-либо «поглощать», это нецелесообразно, сказал президент.

Как сообщалось ранее, Путин 19 декабря прибыл в Минск с однодневным визитом. В расширенном составе и в формате один на один (с президентом Белоруссии Александром Лукашенко) обсуждались ряд двусторонних вопросов, включая энергетические, и некоторые темы мировой политической повестки.