Минск, 19 декабря, 2022, 21:12 — ИА Регнум. По итогам российско-белорусских переговоров 19 декабря в Минске правительствам обеих стран даны поручения доработать программу по созданию единого рынка газа, рассказал на пресс-конференции белорусский лидер Александр Лукашенко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что на переговорах обсуждались «ценовые параметры» в энергетике. «Всё согласовано», — сказал президент.

Ранее Лукашенко отмечал, что сроки создания единого рынка газа были сорваны. Президент Белоруссии заявил, что ключевой вопрос — единая цена для жителей обеих стран.

19 декабря Путин прибыл с однодневным визитом в Минск. Переговоры проходят в расщиренном составе, с участием министров, а также в формате один на один (Путин и Лукашенко). Обсуждаются двусторонние вопросы и ряд тем мировой политической повестки.