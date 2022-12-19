Минск, 19 декабря, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Курс на сотрудничество и укрепление независимости России и Белоруссии подтвердили лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом 19 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сегодня два президента подтвердили незыблемый курс на укрепление нашей самостоятельности, нашего суверенитета, Союзного государства», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что из-за сопротивления Запада процесс перехода к многополярности будет непростым и длительным.

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