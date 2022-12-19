Минск, 19 декабря, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия «уверенно и эффективно» совместными силами минимизируют влияние западных санкций на экономику, заявил 19 декабря в Минске президент России Владимир Путин.

president. gov. by Переговоры Президента Республики Белорусь с Президентом России Владимиром Путиным.

Реализовано уже около 600 из 1000 намеченных интеграционных мероприятий Москвы и Минска, добавил президент.

Как сообщалось ранее, 19 декабря Путин прибыл в Минск с однодневным рабочим визитом. Президента сопровождает ряд министров. Вслед за переговорами в расширенном составе Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко намерены поговорить в формате один на один.