Лавров: эпоха перехода к многополярности будет длительной
Глава МИД России считает, что процесс перехода к многополярному миру будет долгим
Минск, 19 декабря, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Из-за сопротивления Запада процесс перехода к многополярности будет непростым и длительным, заявил 19 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в Минске 19.12.22 president. gov. by
Напомним, Лавров сопровождает президента России Владимира Путина в его визите в Минск на переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Ранее Лавров провёл встречу со своим коллегой в Белоруссии Сергеем Алейником.
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