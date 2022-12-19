Минск, 19 декабря, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Из-за сопротивления Запада процесс перехода к многополярности будет непростым и длительным, заявил 19 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в Минске 19.12.22 president. gov. by

Напомним, Лавров сопровождает президента России Владимира Путина в его визите в Минск на переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Ранее Лавров провёл встречу со своим коллегой в Белоруссии Сергеем Алейником.

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