Мадрид, 19 декабря, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Литва настаивает на санкционном давлении против России и не собирается делать каких-либо исключений из девятого пакета санкций Евросоюза, заявил 19 декабря министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Литва была одной из стран, предоставившей информацию и все необходимое для девятого пакета санкций ЕС. Мы смогли прийти к соглашению. Все страны имеют возможность принять собственное решение, хотят ли они применять исключения», — сказал он на пресс-конференции в Мадриде со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

Министр считает, что необходимо увеличить количество санкций. Также в Вильнюсе «постоянно разговаривают с партнёрами, чтобы иметь возможность разместить больше войск» в Литве, добавил Ландсбергис.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры Евросоюза 16 декабря 2022 года окончательно утвердили девятый пакет санкций против России. Он предусматривает внесение в список 144 граждан России и 168 российских компаний, которые сотрудничают с ВПК. Также вводится запрет на экспорт в Россию беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, под запретом инвестиции в ряде секторов.

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