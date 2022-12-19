Песков: Россия ответит Евросоюзу на установление «потолка цен» на газ
Москва, 19 декабря, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Решение ЕС об установлении так называемого «потолка цен» на газ неприемлемо, заявил 19 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков
Как и в случае с аналогичным решением в отношении нефти, Россия ответит на введение ограничений, отметил Песков.
Нынешние санкции — очередное покушение на рыночные механизмы, добавил он.
Как сообщалось ранее, 19 декабря представители стран ЕС достигли «политического соглашения» о введении потолка цен на газ с 15 февраля 2023 года.